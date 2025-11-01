Ante el amago de productores del campo y transportistas de realizar nuevamente bloqueos carreteros en el marco de los festejos de Navidad y Año Nuevo, el gobierno de México hizo un llamado a evitar afectaciones a terceros y privilegiar los acuerdos.

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reiteraron que hay apertura al diálogo, ante las mesas de negociación que se llevan a cabo para atender las demandas de productores y transportistas.