El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México fue retirado de la Lista Prioritaria de Vigilancia de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual.

La decisión, confirmada por la Oficina del Representante Comercial estadounidense, reconoce avances en la protección de patentes, marcas y derechos de autor.

El funcionario destacó que esta medida fortalece la confianza de inversionistas y mejora la posición del país para atraer capital, especialmente en el contexto del nearshoring.

Señaló que el resultado deriva de la coordinación entre instituciones como el IMPI, la Cofepris y la Secretaría de Salud.

México sale de la lista de seguimiento especial de los Estados Unidos en materia de propiedad intelectual : pic.twitter.com/o0n6B5DS70 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 30, 2026