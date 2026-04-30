FEMSA, la empresa dueña de las tiendas OXXO, arrancó bien el 2026 reportando ingresos por más de 207 mil millones de pesos en los primeros tres meses del año, un crecimiento de 6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.
El motor principal fue precisamente OXXO México, que sumó 158 nuevas tiendas y ya cuenta con más de 24 mil 400 puntos en todo el país.
Las ventas en esas tiendas crecieron más del 6 por ciento, aunque con menos clientes comprando, pero gastando más por visita: el ticket promedio subió de 57 a 61 pesos. (Por Patricia Romo Sahagún)
FEMSA crece 6 por ciento en el primer trimestre de 2026, impulsada por la expansión de OXXO
FEMSA, la empresa dueña de las tiendas OXXO, arrancó bien el 2026 reportando ingresos por más de 207 mil millones de pesos en los primeros tres meses del año, un crecimiento de 6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.