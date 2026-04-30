FEMSA, la empresa dueña de las tiendas OXXO, arrancó bien el 2026 reportando ingresos por más de 207 mil millones de pesos en los primeros tres meses del año, un crecimiento de 6 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

El motor principal fue precisamente OXXO México, que sumó 158 nuevas tiendas y ya cuenta con más de 24 mil 400 puntos en todo el país.

Las ventas en esas tiendas crecieron más del 6 por ciento, aunque con menos clientes comprando, pero gastando más por visita: el ticket promedio subió de 57 a 61 pesos. (Por Patricia Romo Sahagún)