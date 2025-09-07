La Selección Mexicana volvió a sembrar dudas al empatar sin goles con Japón en el juego de fecha FIFA que se celebró en Oakland, California, donde al final la afición lanzó un abucheo al equipo azteca. Lo malo fue que Edson Álvarez salió lesionado y César Montes expulsado en la recta final del juego.

El Tricolor se vio superado en algunos lapsos y no pudo anotar el del triunfo, pese a tener de regreso al Chucky Lozano.

“La velocidad nos sorprendió, y su intensidad, nos hicieron 20 faltas. La segunda parte lo hicimos mejor, tuvimos alguna ocasión de gol pero creo que el resultado es justo. Es un equipo bien trabajado, con buenos elementos. A mi juicio fue un partido muy igualado, la primera parte fue de ellos, la segunda creo que estuvimos un poco mejor. Esto me sirvió muchísimo para ver algunos jugadores y ver cosas, de eso se trata”, dijo Javier Aguirre técnico del equipo nacional. (Por Martín Navarro Vásquez)