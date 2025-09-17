La escuadra de Paraguay será el última rival del año de la Selección Mexicana de Futbol. Se confirmó este miércoles que en el Alamodome de San Antonio, Texas, el equipo Tricolor al mando de Javier Aguirre se medirá a los paraguayos el día 18 de Noviembre.

Antes como ya se había anunciado el día 15 de ese mes de noviembre se enfrentará en Torreón a Uruguay. El próximo mes de octubre los días 11 y 15 los rivales serán Colombia y Ecuador respectivamente. (Por Martín Navarro Vásquez)