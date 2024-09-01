Este miércoles se reveló la existencia de juicios de amparo promovidos a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador, para protegerlos de una posible orden de captura ligada a un caso de contrabando de combustible.
La información fue confirmada en registros judiciales, donde ya se concedió una suspensión provisional que les otorgaría protección ante una posible captura o desaparición forzada.
Sin embargo, Andrés López Beltrán negó haber solicitado la medida, pidió al Poder Judicial investigar el caso y afirmó que se trata de una campaña de desprestigio que busca vincular a su familia con prácticas delictivas.
El abogado señalado como promovente también rechazó su participación y atribuyó la presentación del documento a un tercero que usó su nombre.
Amparos a nombre de hijos de AMLO generan polémica
