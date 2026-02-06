Al 5 de febrero, México acumula 2 mil 027 casos de sarampión en lo que va del año y dos defunciones, informó la Secretaría de Salud.

Jalisco concentra más de la mitad de los contagios con mil 183, seguido de Chiapas con 232; 115 en Sinaloa y 112 en Ciudad de México.

Las muertes se registraron en Michoacán y Tlaxcala.

La autoridad sanitaria reiteró el llamado a reforzar la vacunación para contener el brote.