Al 5 de febrero, México acumula 2 mil 027 casos de sarampión en lo que va del año y dos defunciones, informó la Secretaría de Salud.
Jalisco concentra más de la mitad de los contagios con mil 183, seguido de Chiapas con 232; 115 en Sinaloa y 112 en Ciudad de México.
Las muertes se registraron en Michoacán y Tlaxcala.
La autoridad sanitaria reiteró el llamado a reforzar la vacunación para contener el brote.
México suma 2 mil 027 casos de sarampión y dos muertes en 2026
