Autoridades municipales confirmaron la privación de la libertad de Gerardo Arredondo, empresario de la construcción y excandidato a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el hecho ocurrió este viernes en la zona sur de la ciudad y fue corroborado tras una denuncia formal.

Tras el reporte, se desplegó un operativo conjunto con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para localizar a la víctima y esclarecer los hechos.

Las autoridades evitaron detallar las circunstancias del caso para no entorpecer las investigaciones.