México registra cinco mil 314 casos confirmados de sarampión, informó la Secretaría de Salud.

Chihuahua es el estado más afectado, con 4 mil 451 contagios, cifra que representa la gran mayoría de los casos detectados en el país.

Jalisco se ubica en segundo lugar con 215 casos, seguido de Michoacán con 157, y Guerrero con 141.

El número de defunciones permanece en 23: 21 ocurridas en Chihuahua, una en Sonora y una más en Durango.