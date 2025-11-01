En los primeros diez días del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, el Gabinete de Seguridad federal informó la detención de 87 personas relacionadas con actividades criminales en la entidad.

El balance destaca una ofensiva dirigida a disminuir la capacidad operativa de los grupos delictivos.

Las fuerzas federales aseguraron 43 armas de fuego, seis mil 391 cartuchos, 348 cargadores y 70 artefactos explosivos.

También decomisaron 52 kilos de material explosivo, 13 kilos de mariguana y 332 kilos de metanfetamina, además de 75 vehículos.