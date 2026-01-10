México acumula 6 mil 399 casos confirmados de sarampión y 24 fallecimientos desde el inicio del brote en febrero del año pasado, informa la Secretaría de Salud.

Chihuahua concentra la mayor afectación, con 4 mil 490 casos, mientras Jalisco ocupa el segundo lugar con 650 contagios, seguido de Guerrero, Michoacán y Chiapas, con poco más de 240 casos cada uno.

En cuanto a defunciones, se reportaron 21 en Chihuahua y una en Durango, Sonora y Jalisco, respectivamente.