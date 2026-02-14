El tapatío Diego Villalobos fue la figura de México en el primer día de actividades de la Copa Mundial de Natación Artística al ganar dos preseas en el evento que se celebra en Colombia.

En su primera participación, Villalobos de 20 años, tuvo una actuación brillante para quedarse con la plata en la prueba de Solo Técnico.

Después logró otra presea de segundo lugar en la prueba de dueto técnico mixto, al lado de Nayeli Mondragón, tras sumar 197.62 puntos.

La delegación mexicana suma tres metales en suelo colombiano, pues además en equipos, el conjunto mexicano ganó el Oro, dejando con la plata a Estados Unidos y a Canadá el bronce.

El equipo azteca estuvo integrado por: Regina Alférez, Carolina Arzate, Miranda Barrera, Glenda Estefanía Inzunza, Joana Jiménez, Citlali Estefanía Nuno, Pamela Nuzhet Toscano así como Sofia Valenzuela Torres. (Por Martín Navarro Vásquez)