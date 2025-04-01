Ricardo Villanueva fue designado delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Jalisco.

El exrector de la Universidad de Guadalajara podrá combinar este puesto con su actual cargo como subsecretario de Educación Superior en el Gobierno federal.

Villanueva asumirá funciones en marzo, en sustitución de Leonel Cota, quien ocupó la delegación durante el proceso electoral de 2024.