El Gobierno de México prohibió temporalmente las importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de España, tras confirmarse un brote de peste porcina africana en Cataluña.
La medida estará vigente mientras se recibe información zoosanitaria que garantice control y atención del foco infeccioso.
Aunque la enfermedad no representa riesgo para humanos, es altamente contagiosa y letal para los cerdos, por lo que cualquier propagación podría impactar gravemente la producción nacional.
El bloqueo aplica tanto para comercio a gran escala como para productos que ingresen mediante viajeros internacionales.
México suspende importación de carne de cerdo de España
El Gobierno de México prohibió temporalmente las importaciones de carne de cerdo y derivados procedentes de España, tras confirmarse un brote de peste porcina africana en Cataluña.