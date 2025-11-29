Autoridades aeronáuticas informan que alrededor de cien aeronaves Airbus A320 permanecerán fuera de servicio por un periodo prolongado en el mundo, mientras se sustituye un software vulnerable a la radiación solar.
Airbus ordenó a operadores de todo el mundo detener los vuelos y actualizar o reemplazar el sistema, luego de que un A320 de JetBlue experimentó una brusca pérdida de control el 30 de octubre y aterrizó de emergencia en Tampa, Florida.
En total, seis mil aeronaves requieren intervención, pero la mayoría puede ser atendida este fin de semana.
Solo 100 aviones A320 quedarán en tierra por fallo de software
