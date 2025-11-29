Autoridades aeronáuticas informan que alrededor de cien aeronaves Airbus A320 permanecerán fuera de servicio por un periodo prolongado en el mundo, mientras se sustituye un software vulnerable a la radiación solar.

Airbus ordenó a operadores de todo el mundo detener los vuelos y actualizar o reemplazar el sistema, luego de que un A320 de JetBlue experimentó una brusca pérdida de control el 30 de octubre y aterrizó de emergencia en Tampa, Florida.

En total, seis mil aeronaves requieren intervención, pero la mayoría puede ser atendida este fin de semana.