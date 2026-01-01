El Gabinete de Seguridad Federal informó que este martes fueron trasladados a Estados Unidos 37 operadores de organizaciones criminales considerados una amenaza para la seguridad nacional.

La acción se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Los detenidos fueron enviados a ciudades como Washington, Houston, Nueva York y San Diego a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.

Con este operativo, suman 92 criminales de alto impacto enviados a la Unión Americana durante la actual administración.