Un hombre identificado como Juan Carlos “N” fue sentenciado a 24 años de prisión por el delito de tentativa de feminicidio, tras un ataque cometido el 26 de julio de 2023 en Ocotlán.

De acuerdo con la investigación, el agresor apuñaló a la víctima en el tórax y la espalda luego de una discusión por motivos de género, cuando ella se encontraba en estado de indefensión. Las lesiones pusieron en riesgo su vida, por lo que fue hospitalizada de urgencia.

La intervención de una testigo evitó que la agresión continuara, lo que permitió que el responsable huyera del lugar.

Posteriormente, tras la denuncia, la Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión en su contra y el sujeto fue vinculado a proceso.

Además de la pena de cárcel, el sujeto deberá pagar 26 mil pesos por concepto de reparación del daño. (Por Edgar Flores Maciel)