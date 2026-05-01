Pese a las dudas que hay en torno a la selección que dirige, Javier Aguirre, el mediocampista del combinado nacional, Erik Lira, aseguro que México va por su mejor Mundial de la historia en casa en este 2026.

“Yo estoy tranquilo, nosotros estamos tranquilos, la presión es enorme, la exigencia de ponerse esta playera todo los días es porque eres el mejor del país y nos ve todo México no sólo a los que les gusta el futbol. Estamos tranquilos preparándonos porque estoy seguro que en México y en este Mundial, perdón por ser tan repetitivo, pero va a ser el mejor Mundial en la historia de nuestro país, entonces la exigencia y la preparación es la mejor”.

Agregó Lira, que la Copa del Mundo representa una gran oportunidad para que los jugadores mexicanos se muestren y puedan abrirse camino hacia el futbol europeo. (Por Manuel Trujillo Soriano).