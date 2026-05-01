La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre supuestos “apuntalamientos de emergencia” en el Puente Vehicular Nichupté, en Cancún, y aseguró que la obra es segura y estable.

La dependencia explicó que las estructuras metálicas visibles cerca del entronque Kukulcán forman parte del diseño original y fueron colocadas debido a las condiciones del subsuelo kárstico de la zona. Indicó que estos elementos permiten una mejor distribución de cargas y garantizan la estabilidad del puente.

La SICT señaló que antes de su apertura la infraestructura fue sometida a pruebas estáticas y dinámicas con vehículos pesados y maniobras de impacto, sin detectar anomalías. Además, informó que mantiene monitoreo topográfico diario para supervisar el comportamiento estructural de la obra.