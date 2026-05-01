La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre supuestos “apuntalamientos de emergencia” en el Puente Vehicular Nichupté, en Cancún, y aseguró que la obra es segura y estable.
La dependencia explicó que las estructuras metálicas visibles cerca del entronque Kukulcán forman parte del diseño original y fueron colocadas debido a las condiciones del subsuelo kárstico de la zona. Indicó que estos elementos permiten una mejor distribución de cargas y garantizan la estabilidad del puente.
La SICT señaló que antes de su apertura la infraestructura fue sometida a pruebas estáticas y dinámicas con vehículos pesados y maniobras de impacto, sin detectar anomalías. Además, informó que mantiene monitoreo topográfico diario para supervisar el comportamiento estructural de la obra.
SICT descarta daños estructurales en el Puente Nichupté
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre supuestos “apuntalamientos de emergencia” en el Puente Vehicular Nichupté, en Cancún, y aseguró que la obra es segura y estable.