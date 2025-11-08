Con un cierre de alarido, la Selección Mexicana se llevó el tercer lugar del Mundial Femenil Sub 17 al vencer en penales 3-1 a Brasil en emocionante juego luego del 1-1 en el tiempo normal y extra.

El tricolor perdía 1-0 y de último minuto con autogol de Evelin empató para ir al alargue y luego a penales donde la figura fue la portera mexicana Valentina Murrieta para que el Tricolor Femenil celebrara el bronce en el torneo que se celebró en Marruecos. Además la arquera Murrieta recibió el guante de oro como la mejor del mundial. (Por Martín Navarro Vásquez)