Tras la reunión que sostuvo esta tarde en Palacio Nacional con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se acordó el fortalecimiento del TMEC, así lo informa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy avanzamos de manera muy importante, tuvimos una primera reunión el ministro Carney y su servidora, después una reunión con nuestros equipos y finalmente una reunión con empresarios canadienses y empresarios y empresarias mexicanas. Acordamos un Plan de Acción muy importante que esperemos de resultados muy pronto, en términos de nuestra relación bilateral, pero también de la relación que tenemos como países de América del Norte con el tratado comercial”.

Explica que se decidió refrendar el acuerdo para que Canadá otorgue visas para trabajadores mexicanos del campo, y se abrirán mesas de trabajo entre ambos países para revisar la posibilidad de ampliarlo. (Por Arturo García Caudillo)