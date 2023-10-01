Se completó este jueves la primera jornada de la Champions League y se dio el estreno del mexicano Rodrigo Huescas en el torneo europeo. Lo hizo como titular, jugando los 90 minutos y dando una asistencia en el empate a dos goles del Copenhague frente al Bayer Leverkusen, equipo que logró la igualada casi de último minuto.

Para Huescas fue muy especial pues cumplió este día 22 años de edad.

En loas demás juegos: Manchester City se impuso 2-0 al Nápoles, Barcelona 2-1 al Newcastle United, Eintracht Frankfurt goleó 5-1 al Galatasaray, y Brujas derrotó por goleada 4-0 al Mónaco. (Por Martín Navarro Vásquez)