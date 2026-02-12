México y Canadá iniciaron la construcción de un plan de acción conjunto para fortalecer la integración económica rumbo a la revisión del T-MEC.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la estrategia busca dar certidumbre regulatoria, proteger cadenas de suministro y facilitar inversiones.
Ambos países coincidieron en que el reto es consolidar a Norteamérica como una de las regiones más competitivas del mundo.
México y Canadá preparan plan bilateral previo a revisión del T-MEC
