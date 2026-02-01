Tras más de dos horas de trabajo, fue controlado el incendio de pastizal registrado en el cruce de las avenidas Acueducto y Patria, en Zapopan.

El fuego inició en un terreno privado con vegetación seca, frente a una zona comercial, lo que generó amplia movilización de cuerpos de emergencia.

Las llamas alcanzaron montículos de madera almacenados en el predio, pero bomberos lograron contener su avance y evitar riesgos a viviendas y negocios cercanos.

No se reportan personas lesionadas.