Los gobiernos de México y Estados Unidos discuten una posible tercera entrega de narcotraficantes, publica el medio estadunidense The Wall Street Journal.

En lo que va del año, el gobierno mexicano ha protagonizado la entrega de más de 50 criminales a Estados Unidos, entre los que destacan Rafael Caro Quintero, ex líderes de Los Zetas y algunos miembros de alto rango de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.