El actor y comediante Eduardo Manzano, “El Polivoz”, falleció a los 87 años, informó su hijo Lalo Manzano a través de redes sociales, donde le dedicó una emotiva despedida en la que destacó su talento.

Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”, nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por figuras como José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”.

Junto a Enrique Cuenca, Manzano formó el dúo cómico “Los Polivoces” y crearon personajes icónicos como el comandante Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y “Wash and Wear”, consolidándose como íconos de la comedia mexicana.

Su último trabajo fue en la serie “Una familia de diez” junto a Jorge Ortiz de Pinedo, en donde interpretó a Arnoldo López. (Por Katia Plascencia Muciño)