La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, firmaron el acuerdo de cooperación para la seguridad fronteriza, cuyos principios son la reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, así como responsabilidad compartida y confianza mutua.

“Una cooperación más amplia, más estructurada y todo depende de la situación. Pero creo que ambos tenemos inteligencia que nos podemos pasar, información que nos podemos pasar; todo eso ayuda”.

Marco Rubio reconoció que México y Estados Unidos han llegado a un nivel de cooperación histórica que respeta la soberanía y que ha dado resultados concretos. (Por Felipe Barrera Jaramillo)