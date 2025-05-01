Un trágico accidente ocurrió este miércoles cuando una mujer, entre los 30 y 35 años, murió atropellada sobre los carriles de circulación de avenida Héroes Ferrocarrileros, a unos metros del cruce con avenida Doctor R. Michelle en Guadalajara.

El supuesto responsable fue el conductor de un camión de un transporte de personal, quien luego del accidente abandonó el vehículo y huyó con rumbo desconocido.

Los primeros respondientes de esta emergencia fueron policías viales del Estado, quienes acordonaron la zona y comenzaron con las primeras investigaciones.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, víctima de atropellamiento.

Algunos testigos colocaron una veladora a un costado del cuerpo, mientras que el sitio fue resguardado por personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto de Ciencias Forenses. (Por Gustavo Cárdenas)