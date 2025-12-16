El grupo de implementación en seguridad México-Estados Unidos, acordó la semana pasada prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera, profundizar la colaboración para frenar el tráfico de armas hacia México y de fentanilo hacia la unión americana.
En comunicados por separado, se dio a conocer que en el encuentro se acordó también dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones y fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles.
México y EU refuerzan cooperación contra el tráfico de armas y fentanilo
