El grupo de implementación en seguridad México-Estados Unidos, acordó la semana pasada prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera, profundizar la colaboración para frenar el tráfico de armas hacia México y de fentanilo hacia la unión americana.

En comunicados por separado, se dio a conocer que en el encuentro se acordó también dar continuidad a la cooperación en materia de extradiciones y fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles.