El secretario de Hacienda, Édgar Amador, sostuvo un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Scott Bessent, para fortalecer la cooperación económica bilateral.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en priorizar el combate a las finanzas ilícitas, además de abordar temas regionales y financieros.

El diálogo se enmarca en el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos, con el objetivo de reforzar la colaboración estratégica entre ambos países.