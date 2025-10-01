La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para dar seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

El encuentro, celebrado tras la visita de Rubio a México el mes pasado, abordó avances en materia de combate al narcotráfico, crimen organizado y migración irregular.

Según la Secrataría, el diálogo se desarrolló bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y coordinación sin subordinación.

De la Fuente estuvo acompañado por el subsecretario Roberto Velasco y el embajador Esteban Moctezuma.

La reunión reafirma el compromiso bilateral de mantener una relación de seguridad basada en confianza y cooperación mutua.