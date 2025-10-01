En el marco de la Glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, ante senadores, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, vaticinó la permanencia del TMEC.

“Entonces, ahí vamos. Yo les diría a ustedes: ‘un optimismo razonable en las circunstancia más difícil que hemos enfrentado’. Van a venir nuevas oportunidades también. ¿Cuál sería mi pronóstico para ustedes? El tratado va a permanecer, el tratado va a sobrevivir. Y van a venir nuevas oportunidades para nuestro país, derivado de ello, en este reajuste internacional que estamos viviendo. Por ejemplo, nosotros vamos a aumentar nuestra capacidad de exportación de muchos productos que a lo mejor no eran los que exportábamos”.

Y puso como ejemplo de la posibilidad de ampliar nuestras exportaciones, el sector farmacéutico. Todo lo anterior, porque, agrega, hay un optimismo razonable, el cual existe gracias a que se ha avanzado en cada uno de los retos que ha significado la nueva realidad impuesta por Donald Trump. (Por Arturo García Caudillo)