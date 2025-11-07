Tras la reunión que sostuvo con el mandatario francés Emannuel Macron, la presidenta Claudia Sheinbaum, acordó el intercambio temporal y recíproco de códices prehispánicos como parte de las actividades por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia.

“En materia cultural nos convoca un acto de alto significado histórico y moral, la aceptación de los traslados temporales recíprocos y simultáneos para que en México sea exhibido el códice Azcatitlán y que el Códice Boturini sea exhibido en Francia”.

Cabe destacar que la primera mandataria mexicana mencionó en múltiples ocasiones su interés por conseguir la repatriación, del códice en poder de los franceses. Sheinbaum y Macron acordaron además ampliar los canales de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. (Por Arturo García Caudillo)