El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó que se mantendrá el veto al cantante de corridos tumbados Junior H, pese a la disculpa pública que ofreció tras interpretar canciones con apología del delito durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre.

El edil explicó que la sanción, acordada con los organizadores, incluye una multa de 33 mil pesos y la prohibición permanente de presentarse en el municipio.

Frangie sostuvo que la medida busca hacer respetar el reglamento que prohíbe la promoción de la violencia en espectáculos públicos y llamó a otros artistas a evitar ese tipo de contenidos.

Recordó que Guadalajara también canceló una actuación del cantante y reiteró que Zapopan promueve eventos culturales responsables.