México y Venezuela serán las economías con peor desempeño en América Latina durante 2026, estimó el Fondo Monetario Internacional en su informe Perspectivas Económicas Mundiales.

El organismo proyectó que el PIB venezolano se contraerá tres por ciento este año, su primera caída desde 2020, mientras que México crecerá apenas 1.5 por ciento, uno de los avances más bajos de la región.

El organismo señaló que el crecimiento se mantiene por debajo del potencial de la economía mexicana ante la debilidad de la inversión.

Analistas coinciden en que la demanda externa será el principal motor económico.