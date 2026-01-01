Congresistas republicanos de Estados Unidos intensificaron sus críticas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum, al acusarlo de mantener una relación “cómplice” con Cuba mediante el envío de petróleo.

Los legisladores exigen que Washington evalúe posibles sanciones comerciales en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

También exigen presionar a México para romper relaciones energéticas con el régimen de Miguel Díaz-Canel.