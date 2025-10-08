Finalmente la relación entre México y Estados Unidos es de iguales, aseguró el canciller Juan Ramón de la Fuente, durante su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República.

“Estamos recibiendo en efecto, el trato de iguales que queremos en donde las propuestas de México se escuchan y se agendan, y es la primera vez que empezamos en estos diálogos de alto nivel con los temas que México propone. Este reconocimiento por parte de ellos, que el tráfico de armas representa un problema serio que hay que atender con la mayor diligencia posible, fue ratificado hace dos días en la comparecencia que tuvo la fiscal Pat Bondy ante el Senado de los Estados Unidos”.

Lo anterior al referirse a la reciente reunión entre subsecretarios de Estados Unidos y México, que se llevó a cabo en días recientes en Texas. De paso, recordó que aún sigue viva la demanda interpuesta por nuestro país ante la Corte de Arizona en contra de las tiendas que venden armas. (Por Arturo García Caudillo)