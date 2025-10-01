La diputada local de Morena, Norma López, exigió al gobernador de Jalisco publicar el decreto que crea la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura, aprobado desde mayo pasado pero aún sin entrar en vigor.

“Si el gobernador no publica, no entra en vigencia; si no entra en vigencia, ¿cómo le van a asignar en este presupuesto de egresos para ejecutarse en el 2026 el dinero? Es decir, no hay interés, no se ve la materialización de las normas, pero sí hay discursos que tienen para generar perspectivas”.

Advirtió que, de no publicarse, tampoco podrá crearse la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, prevista como un órgano autónomo. (Por Marck Hernández)