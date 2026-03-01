El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la incorporación de 10 nuevas unidades al sistema Mi MacroPeriférico, con el objetivo de mejorar el servicio y reducir los tiempos de espera.

Los autobuses, modelo Volvo V8R con capacidad para 80 pasajeros, comenzarán a operar el 13 de abril, principalmente en el Arco Sur, donde ha crecido la demanda.

Autoridades señalaron que la frecuencia de paso se reducirá a un minuto y medio en esa zona.

El anuncio responde a quejas de usuarios por insuficiencia de unidades.

Lemus reiteró su compromiso de modernizar el transporte público en el estado, destacando que se ha mantenido la tarifa en 11 pesos, con descuentos para estudiantes.