Habitantes de Chapala, entre ellos pescadores, lancheros y familias que dependen del lago, se manifestaron este martes afuera de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en la Zona Centro de Guadalajara.

Los inconformes bloquearon ambos sentidos de la Calzada Federalismo con lanchas, exigiendo la cancelación de un proyecto que, aseguran, reduciría el suministro de agua al Lago de Chapala para beneficiar a la ciudad de León.

Los manifestantes demandan una respuesta inmediata de las autoridades federales y advierten afectaciones directas a sus actividades económicas y al equilibrio del lago.

Hasta el momento no se ha establecido una mesa de diálogo, mientras el grupo de inconformes supera las 150 personas.

Se prevé que más tarde otro contingente se movilice hacia la Ciudad Judicial para continuar con las protestas. (Por Edgar Flores Maciel)