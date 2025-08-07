De regreso al Code Jalisco, las gemelas Lía y Mía Cueva, quienes ganaron bronce en el trampolín sincronizado de 3 metros en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, destacaron su alegría, pero ahora conscientes del reto que se avecina. Ambas sueñan en los Juegos Olímpicos, pero por lo pronto disfrutan su momento.

“Hola soy Lia. Hola soy Mia”.

¿Qué significa esta medalla para ustedes?

“Significa mucha felicidad y mucho orgullo. Significa mucho porque nos hemos esforzado mucho en cada entrenamiento y pues en todo me gusta mucho sentir esto que también ya nos ven más y nos conocen más”.

Mía y Lía convertidas en las medallistas mexicanas más jóvenes en la historia de los campeonatos mundiales no descansan y ya entrenan para buscar medallas en los Panamericanos Junior en Paraguay que inician el próximo sábado. (Por Martín Navarro Vásquez)