El Atlas terminó su participación en la Leagues Cup como el peor equipo del torneo que se juega en Estados Unidos. Este miércoles los Zorros fueron goleados en su último compromiso 4-1 por el Atlanta United.

Los goles fueron de Jamal Thiaré, Alexey Miranchuk, Saba Lobjanidze y Cayman Togashi. Por los Rojinegros descontó el paraguayo Diego González.

El técnico Gonzalo Pineda acepta que ya tiene que hacer algo para corregir el sector defensivo pues sigue recibiendo muchos goles.

“Hoy no hicimos un buen partido, no representamos lo que queríamos ser, es el primero de ellos. Hoy no tenemos excusa, tomo responsabilidad total, tenemos que mejora porque tenemos un partido importante el sábado. Tendremos que ajustar, los cambios por lesión nos mermaron planes, esto es así, asumo la responsabilidad de la situación, tenemos que limpiarnos la herida, tragar el sabor amargo y volcar todo para el sábado”.

Atlas se despide y queda en el lugar 18, último de la clasificación con 0 puntos. (Por Martín Navarro Vásquez)