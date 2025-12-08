Michelle Ortiz, debutó como autora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la novela “Lo inevitable de nosotros”, un libro de romance con toques de realismo mágico, ambientado en su mayoría en México. Tras dedicarse más de cinco años a la creación de contenido, compartió en entrevista cómo fue emigrar a la escritura:

“Porque yo no me dejé llevar por estas presiones de que ay creadora de contenido qué escribe, yo cerré mis oídos por completo a todo eso y me dediqué a estudiar, me dediqué a estudiar, a prepararme, a tomar talleres de escritura, tomé varios con Dahlia de La cerda, con Olivia Teroba, estoy terminando uno con la UNAM, entonces dije para mí el conocimiento es poder y lo mejor que yo puedo hacer para sentir que tengo herramientas es prepararme. Entonces durante estos dos años también me dediqué a estudiar, estudiar, y ahora sí para complementar esta parte, okay tengo la audiovisual, vámonos con lo narrativo, con lo literario”.

Luego de su participación en la FIL Guadalajara, Michelle, continúa con eventos de promoción de la lectura, y contará con un conversatorio en enero, sobre sus influencias cinematográficas en la escritura, en la ciudad de México. (Por: Pilar Gutiérrez)