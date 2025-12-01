La imposición de aranceles, la agridulce relación México-Estados Unidos, la búsqueda de nuevos mercados, son factores que marcan la actual posición económica que vive México, explicó Roberto Arechederra Pacheco, vicepresidente de la Aceleradora de Negocios de la Cámara de Comercio de Guadalajara, quien determinó que la federación tomó decisiones que afectan negativamente al país.

“Es el déficit fiscal, debido a recortes en el gasto público esto ha frenado un tanto la inversión porque el déficit fiscal derivado del bajo crecimiento económico de nuestro país se ha acentuado y hay presiones presupuestarias muy grandes desde el punto de vista de los programas sociales, de los requerimientos de Pemex, de los requerimientos para la Comisión Federal de Electricidad, y en general y específicamente para hacer referente a la deuda del país”.

Roberto Arechederra pidió no olvidar la iniciativa federal “Plan México” que tiene como meta 100 mil millones de dólares de inversión extranjera directa al año. (Por Gustavo Cárdenas)