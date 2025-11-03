Esta mañana el gobernador de Michoacán, Alfredo Rodríguez Bedolla, convocó a una rueda de prensa para hablar exclusivamente sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, con quien dijo haber tenido buena relación y visitarlo 19 ocasiones en lo que va del año.

“Primero reitero y reiterar mi profundo pesar por el asesinado del presidente municipal Carlos Manzo. A nivel humano lamento mucho la pérdida de un alcalde joven, echado para adelante, valiente, decidido, humano. Que sabía todos los días que asumía un riesgo por su lucha contra la delincuencia”.

Rodríguez Bedolla, quien fue corrido del velatorio de Carlos Manzo entre gritos de repudio de los asistentes, aseguró que Michoacán no está solo y que se apoyará a Uruapan, como ha sido su compromiso. Manifestó entender el coraje de la gente y la manifestación legítima, no así de quienes se aprovecharon para vandalizar Palacio de Gobierno. (Por Gricelda Torres Zambrano)