Aún no ha sido identificado el autor material del asesinato del alcalde de Uruapan, ya que no contaba con documentos, así lo comenta el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Era un evento público, no había una revisión a la entrada a las personas, este evento era de entrada libre. Así es como estas sujetos aprovechan y cometen este lamentable y cobarde asesinato. Se mete una persona, como tenemos ya los videos, hay otras personas que tenemos identificadas en video que estamos descartando o confirmando la participación en estos hechos. La persona que se acerca, como lo narra la propia escolta, había una cantidad de gente importante cerca del alcalde. Este sujeto ingresa y a muy corta distancia le hace las detonaciones de arma de fuego”.

Harfuch descartó que los escoltas o la policía local hayan estado coludidos o que tengan vínculos con el crimen organizado. Asimismo,

mencionó que quizás pudiera solicitarse el apoyo a la FGR, aunque en este momento es la Fiscalía de Michoacán la encargada de la investigación. (Por Arturo García Caudillo)