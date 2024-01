El Barcelona confirma que vive una crisis al perder 5 goles por 3 ante el Villarreal por la fecha 22 de La Liga de España. Al final del juego el técnico del Barza Xavi Hernández anunció que se irá del equipo al final de la temporada, al prácticamente renunciar.

“La situación merece un cambio de rumbo y como culé no puedo permitirme esto. Creo que esto es lo mejor para todos. Los jugadores se destensarán. Es el momento de hacerlo. No me muevo por el dinero. Me muevo por el corazón y pienso que esta es la mejor solución para el club. No quiero ser un problema. Lo que nos ha pasado hoy contra el Villarreal es muy cruel. Es un partido desgraciado. El que más en mi carrera”.

En tanto que el Real Madrid remontó para vencer 2-1 a Las Palmas, para llegar a los 54 puntos y colocarse en la cima de la clasificación, seguido de Girona con 52 y Barcelona con 44 puntos. (Por Martín Navarro Vásquez)