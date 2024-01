Chivas perdonó una y otra vez y continúa sin poder ganar en el Torneo de Clausura al visitar a Xolos, y solo poder sacar el empate a un gol, en el inicio de la fecha 3 de la Liga MX.

Luego de que con gol de Carlos González Tijuana se puso arriba en el marcador, los Rojiblancos generaron múltiples ocasiones a la ofensiva y fallaron en varias ocasiones, hasta que en la recta final apareció Roberto Alvarado para marcar el gol del empate.

“Hubo dos partidos en uno, el del primer tiempo y el del segundo, el del primero no me gustó. No lo encontramos, tuvimos muchas pérdidas innecesarias, para el segundo cambiamos el sistema desde el inicio y tuvimos más esas ganas de jugar con el balón, generamos situaciones y ganamos duelos en el segundo tiempo”, dijo el técnico Fernando Gago.

En Chivas hoy será presentado oficialmente Javier Hernández como refuerzo del equipo en ceremonia a celebrarse a las 8 de la noche en el estadio Akron.

“Respecto a Javier (Hernández) es una ilusión, es un chico que se crió en este club, tiene un sentido de pertenencia muy grande, alguien muy importante para México, hay plazos que tenemos que respetar, pero espero que esté lo antes posible con nosotros”, agregó el entrenador. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoChivas)