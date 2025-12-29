La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Miguel Torruco Garza se incorporará al gabinete federal como subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Torruco Garza sustituirá a Esthela Damián Peralta, quien recientemente fue designada consejera jurídica de la Presidencia.

La mandataria explicó que la invitación se formalizó para que el funcionario retome actividades en el gobierno a partir de enero.