Al sumarse al rechazo de la FEU de la UdeG al aumento a la tarifa del transporte público, la diputada de Morena en Jalisco, Itzul Barrera Rodríguez, señala la posibilidad de que se promueva un amparo para obligar a que se de marcha a la medida que obvio, dice, estaba planchada.

“Yo considero que podría revertirse esta decisión con un ejercicio de amparo social o un amparo colectivo, pero sí me preocupa el derecho de veto ¿no?, porque la ley como está hecha a modo, la hicieron en el 2022, aunque el comité no votó la tarifa de 14 pesos, pues el gobernador decidió que fueran los 14”.

La FEU de la UdeG exige transparencia total en la fijación de tarifas, datos, criterios y fórmulas públicos y participación ciudadana real.

Si el gobernador no acepta el diálogo, advierte sobre la movilización de estudiantes. (Por Gricelda Torres Zambrano)